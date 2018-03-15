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Тренер: российские керлингисты победили швейцарцев на Паралимпиаде благодаря раскованности

Спорт
15 марта, 7:31 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, марта. /ТАСС

Антон Батугин отметил, что его подопечным важно сохранить правильный настрой перед решающей встречей

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Константин Курохтин, Александр Шевченко, Дарья Щукина и Марат Романов (слева направо)

Константин Курохтин, Александр Шевченко, Дарья Щукина и Марат Романов (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Раскованность и спокойствие стали ключевыми факторами победы российских керлингистов над швейцарцами в матче предварительного раунда Паралимпиады. Об этом журналистам рассказал тренер команды Антон Батугин.

В четверг команда скипа Константина Курохтина победила сборную Швейцарии со счетом 6:4. В последней игре предварительного раунда россияне встретятся со шведами. Для выхода в полуфинал необходимо не только выиграть свой матч, но и ждать поражения конкурентов в параллельной встрече.

"Надо выигрывать, от этого будет зависеть выход в плей-офф, но на данном этапе от нас уже не все зависит. Важно, как завершится встреча Словакии и Норвегии. Болеем за словаков, наших братьев, друзей. Если мы побеждаем, а словаки обыгрывают норвежцев, мы сравниваемся со сборной Норвегии и играем с ней тай-брейк", - сказал Батугин.

Также тренер отметил, что его подопечным важно сохранить правильный настрой перед решающей встречей. "Перенастрой мешает, и в этом можно было убедиться в матчах с Канадой и Китаем, мы тогда не успели перезагрузиться, проиграли, а сейчас уже немного расслабились, понимаем, что нужно делать свое дело, играем спокойно. Так было и в матче со Швейцарией, действовали раскованно, были ошибки, но не заморачивались и довели встречу до победы. Примерно то же самое и должно быть в заключительной игре группового этапа", - уверен тренер.

Батугин считает, что результат матча команд Словакии и Норвегии непредсказуем. "Керлинг - очень эмоциональная игра, все будет зависеть от настроя команд, словакам уже ничего не светит, и на следующие Игры им будет крайне сложно отобраться. Поэтому им терять нечего, дальше они не проходят, и матч с норвежцами может стать их лебединой песней, может быть, захотят красиво хлопнуть дверью. Это команда непростая, непредсказуемая, всегда были темными лошадками на всех турнирах", - сказал он.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане под паралимпийским флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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