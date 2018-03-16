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Три допинг-пробы боксера Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат

Спорт
16 марта, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ранее допинг-проба Альвареса, взятая перед боем против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол

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Сауль Альварес

Сауль Альварес

ТАСС, 16 марта. Три допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат. Об этом сообщает ESPN.

Отрицательный результат дали пробы, сданные 2, 5 и 9 марта.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Альварес перенес свой тренировочный лагерь из Мексики в США, чтобы пройти дополнительные допинг-тесты.

Окончательное решение по делу Альвареса примет комиссия в Неваде. Бой-реванш между Альваресом и чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Головкиным должен пройти 5 мая. Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом.

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