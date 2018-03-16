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Гамба: сборная России по дзюдо готова к турниру "Большой шлем" в Екатеринбурге

Спорт
16 марта, 14:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, марта. /ТАСС

На турнире в Екатеринбурге 320 спортсменов из 34 стран мира разыграют 14 комплектов наград

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Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо готова к турниру "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта. Об этом заявил журналистам генеральный менеджер национальной сборной Эцио Гамба после церемонии жеребьевки.

"Я думаю, все готовы, поборются здесь. Все, кто поедет на чемпионат Европы, сейчас выполняют план по этому турниру, Халмурзаев здесь не борется. Кто борется на следующих соревнованиях, не борется здесь. Многие [соперники] не приехали, кто не приехал - это не наши проблемы", - заявил Гамба.

На турнире в Екатеринбурге 320 спортсменов из 34 стран мира разыграют 14 комплектов наград. Сборную России представят 56 спортсменов. "Екатеринбург имеет опыт проведения соревнований по дзюдо и другим видам спорта. Мы здесь проводили и чемпионат, и первенство страны, поэтому у нас особых переживаний не было", - отметил вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

В первый день состязаний 17 марта станут известны обладатели наград в мужских категориях 60, 66 и 73 кг и в женских - 48, 52, 57 и 63 кг. Во второй день состязаний будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг - у дзюдоисток.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал журналистам, что будет болеть за дзюдоиста из Екатеринбурга Сахавата Гаджиева. "Это очень интересный спортсмен, он мог бы участвовать в Олимпийских играх, но ему нужен международный опыт, который он как раз может получить на соревнованиях "Большого шлема", - считает министр.

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