Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

ТАСС, 16 марта. Испанский "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом" в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Реал" и "Ювентус" встречались в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Победу тогда одержал испанский клуб (4:1), выиграв турнир во второй раз подряд.

В других парах сыграют испанская "Барселона" и итальянская "Рома", испанская "Севилья" и немецкая "Бавария", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Первые четвертьфинальные встречи пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.