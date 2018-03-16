Неучастие сборной Украины в турнире по дзюдо в РФ не связано с политикой, считает Хабиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Неучастие сборной Украины по дзюдо в международном турнире "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта, связано со спортивными вопросами, а не с политикой. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

"К нам не поступала информация о том, что им (украинским спортсменам - прим. ТАСС) запретили выступать. Тут и другие страны, которые в более хороших отношениях с Россией, не принимают участие. Я думаю, что это связано со спортивными вопросами, со спортивными проблемами, с планами подготовки сборной команды, ну может быть с какими-то другими экономическими моментами, но никак не с политикой. В дзюдо такого не было, чтобы они (спортсмены) не принимали участие именно по политическим мотивам", - сказал Хабиров.

14 марта министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который Жданов опубликовал на своей странице в Facebook, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.