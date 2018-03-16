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Заявка на проведение "Мастерса" по дзюдо в Петербурге одобрена

Спорт
16 марта, 15:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут в декабре 2018 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Возможный запрет с 1 апреля 2018 года на подачу заявок России на проведение международных соревнований не отразится на проведении в Санкт-Петербурге в декабре этого года элитного турнира серии "Мастерс" и других соревнований по дзюдо. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

"У нас решения приняты, получены письма от международной федерации о том, что они нам подтверждают проведение этих мероприятий. Заявки поданы до 1 апреля, и международная федерация приняла решение о проведении этих соревнований до 1 апреля, то есть, на нас это никак не отразится", - сказал Хабиров.

Ранее официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мэгги Дюранд в ответ на запрос ТАСС сообщила, что в связи с поправками, внесенными в кодекс организации с ноября 2017 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA.

Таким образом, Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований из-за текущего статуса РУСАДА, которое в ноябре 2015 года было признано несоответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу.

WADA рассмотрит вопрос соответствия Российского антидопингового агентства всемирному кодексу на своем ежегодном симпозиуме, который пройдет с 21 по 23 марта в Лозанне.

О турнире "Мастерс"

"Мастерс" - один из самых "прибыльных" турниров с точки зрения набора рейтинговых очков. За золото соревнований победитель заработает 1800 баллов - на 200 очков меньше, чем за победу на чемпионате мира. Право на участие в соревнованиях имеют только спортсмены, попавшие на момент старта в топ-16 лидеров рейтинга Международной федерации дзюдо.

Первый турнир "Мастерс" прошел в южнокорейском Сувоне (2010 год), затем соревнования принимали Баку (2011), Алма- Ата (2012), Тюмень (2013), Рабат (2015), Гвадалахара (2016). Санкт-Петербург был организатором турнира и в прошлом году.

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