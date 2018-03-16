Мутко: готовность стадиона в Саранске к ЧМ-2018 является очень хорошей

САРАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Виталий Мутко назвал очень хорошей готовность стадиона в Саранске, который примет матчи турнира. Об этом он сообщил журналистам.

"По стадиону есть еще вопросы определенные, которые нам предстоит решить, но в целом готовность очень хорошая. Стадион очень впечатляет. Надо, чтобы здесь был большой футбол, большой клуб. Нам нужно вместе озаботиться, чтобы найти хорошие экономические основы для команды", - сказал Мутко.

По словам вице-премьера, совет удовлетворен ходом подготовки к турниру в Саранске. "Серьезных больших тревог нет. По ряду объектов требуется очень серьезная напряженная работа, прежде всего это касается аэровокзального корпуса. Что касается спортивных объектов, то все тренировочные площадки готовы", - отметил Мутко.

В Саранске пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.