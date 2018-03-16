Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Арсенал" является фаворитом в четвертьфинале Лиги Европы с московским ЦСКА, лондонцы выделяются среди других участников этой стадии наравне с мадридским "Атлетико". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Жеребьевка четвертьфинала турнира прошла в пятницу в Ньоне.

"Арсенал", конечно, в представлении не нуждается, хотя, с другой стороны, на этой стадии турнира априори нет соперников, которых можно легко пройти. Но, конечно, лондонцы и "Атлетико" выделяются. Нас ждут интересные матчи, а болельщиков - интересный выезд. Что ж, будем готовиться, но, конечно, "Арсенал" является фаворитом в нашей паре", - сказал Бабаев.

ЦСКА встречался с "Арсеналом" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2006/07 и смог завоевать четыре очка, обыграв оппонента дома (1:0) и удержав ничью в Лондоне (0:0). "Да, хорошо помню ту игру в Лондоне, присутствовал на ней, но сейчас и у них, и у нас немного другие команды. "Арсенал" играет в атакующий, быстрый, зрелищный футбол, но и мы постараемся показать свои сильные стороны", - заявил Бабаев.

В 1/8 финала армейцы переиграли французский "Лион" (0:1 дома и 3:2 на выезде). "В Москве нам немного не повезло, мы достаточно ровно играли, создали больше моментов, и более закономерным результатом была бы ничья. Ну а в ответной игре нам удалось взять верх за счет организации игры команды, правильно выбранной тактики и конечно за счет известного армейского характера, внутренних ресурсов", - отметил гендиректор ЦСКА.

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве.

Футбол вне политики

Собеседник ТАСС подчеркнул, что его не беспокоит геополитическая ситуация между Россией и Великобританией, сложившаяся из-за скандала вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Для нас футбол вне политики", - сказал Бабаев.

Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.