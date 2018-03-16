Мутко уверен, что строительство инфраструктуры к ЧМ в Саранске завершится перед турниром

САРАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Виталий Мутко уверен, что возведение инфраструктуры в Саранске завершится к началу турнира. Об этом он сказал журналистам.

Саранская "Мордовия-Арена" примет четыре матча группового этапа турнира.

"Мы абсолютно уверены, что всю инфраструктуру завершим. На первый план выходит благоустройство города, протокольные маршруты. Надо просто представить, что к вам приезжает одновременно 40 тысяч [гостей]. Надо завершить и согласовать план перевозок. Я попросил бы, чтобы Министерство транспорта полностью взяло этот вопрос на себя", - сказал Мутко.

"Вы взяли на себя ответственность - у вас будет проживать команда. Они будут давать нам оценку, и это будет главный критерий нашей работы. Нужно продумать церемонию прилета, вылета, встречи команды, в чем она будет нуждаться. Необходимо продумать все маршруты, тщательно все проанализировать. На первый план выходит операционная деятельность", - добавил Мутко.

Мутко также добавил, что было бы желательно, если волонтеры и стюарды владели языками стран, сборные которых будут играть в Саранске. В столице Мордовии пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.