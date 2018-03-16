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Мутко: правительство Мордовии поддержит содержание арены в Саранске в ближайшие годы

Спорт
16 марта, 17:07 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 16, марта. /ТАСС

Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

САРАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Мордовия как минимум один-два года будет поддерживать содержание стадиона "Мордовия-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Строительство стадиона началось в 2014 году. На период турнира вместимость арены составит 45 015 мест. Стадион примет четыре матча группового этапа.

"Как минимум на год-два правительство будет поддерживать содержание стадиона. Надеюсь, что мощная инфраструктура, которая здесь создается, будет использоваться и в дальнейшем. Мы будем всячески этому помогать", - сказал Мутко.

По словам вице-премьера, для болельщиков в Саранске будут организованы туристические маршруты. "Считаю, здесь есть что смотреть и куда сходить. Здесь будут играть особенные команды, могут возникнуть проблемы с языком: испанцы, португальцы и те же тунисцы не все владеют даже английским", - отметил он.

Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня). "Наша задача сделать так, чтобы люди прочувствовали самобытность каждого города, в том числе и Саранска. Я обязательно приеду на матчи сюда", - сказал Мутко.

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