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"Севастополь" победил керченский "Океан" в 17-м туре чемпионата Крыма по футболу

Спорт
16 марта, 20:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" выиграл на своем поле у керченского "Океана" со счетом 2:1 в заключительном матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи в ворота гостей забили Олег Солович (44-я минута) и Сергей Ференчак (66), в составе "Океана" отличился Павел Грищенко (36).

В остальных матчах тура, состоявшихся 14 марта, клуб "Кызылташ" из Бахчисарая выиграл на выезде у феодосийской "Кафы" со счетом 1:0, "ТСК-Таврия" (Симферополь) на своем поле сыграла вничью 2:2 с ялтинским "Рубином", а лидер первенства "Евпатория" проиграла в домашнем матче "Крымтеплице" из поселка Молодежное Симферопольского района - 0:1.

Лидером первенства является "Евпатория", в ее активе 41 очко. Далее следуют "Севастополь" (41), "ТСК-Таврия" (36), "Крымтеплица" (27), "Океан" (20), "Кызылташ" (18), "Рубин" (7), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".

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