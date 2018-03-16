СКА победил "Локомотив" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 марта. Санкт-петербургский СКА дома со счетом 4:0 обыграл ярославский "Локомотив" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Вадим Шипачев (1-я минута), Ярно Коскиранта (18), Вячеслав Войнов (30) и Владислав Гавриков (34). На 48-й минуте российский нападающий СКА Павел Дацюк не смог реализовать буллит. Голкипер санкт-петербургского клуба Микко Коскинен не пропускает на протяжении 148 минут в матчах плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующий матч серии между командами пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ СКА победил череповецкую "Северсталь" (4-0), "Локомотив" одержал верх в серии с нижегородским "Торпедо". (4-0).