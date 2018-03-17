Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский горнолыжник Алябьев стал восьмым в слаломе на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 9:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Золото выиграл новозеландец Адам Холл, серебро - француз Артур Боше, бронзу - американец Джейми Стэнтон

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Алябьев

Александр Алябьев

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Алябьев занял восьмое место в слаломе в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

По сумме двух заездов россиянин показал время 1 минута 43,52 секунды, что на 7,41 секунды хуже времени победителя. Чемпионом стал новозеландец Адам Холл, показавший результат 1.36,11. Серебро завоевал француз Артур Боше (+0,39), бронзу - американец Джейми Стэнтон (+1,26).

Россиянин Алексей Микушин занял 16-е место (+21,37), Сергей Александров - 23-е (+40,25). Трехкратный паралимпийский чемпион россиянин Алексей Бугаев ошибся при прохождении трассы в первой попытке и был дисквалифицирован.

Ранее на Играх в Пхёнчхане Алябьев занял 11-е место в скоростном спуске, 15-е - в гигантском слаломе и 19-е - в супергиганте. В суперкомибнации россиянин не сумел финишировать. Он является бронзовым призером Паралимпиады в Сочи в слаломе.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 34 медали (12-14-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое? Еще не поздно выбрать участок для голосования. Рассказываем как