Российский горнолыжник Алябьев стал восьмым в слаломе на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Алябьев занял восьмое место в слаломе в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

По сумме двух заездов россиянин показал время 1 минута 43,52 секунды, что на 7,41 секунды хуже времени победителя. Чемпионом стал новозеландец Адам Холл, показавший результат 1.36,11. Серебро завоевал француз Артур Боше (+0,39), бронзу - американец Джейми Стэнтон (+1,26).

Россиянин Алексей Микушин занял 16-е место (+21,37), Сергей Александров - 23-е (+40,25). Трехкратный паралимпийский чемпион россиянин Алексей Бугаев ошибся при прохождении трассы в первой попытке и был дисквалифицирован.

Ранее на Играх в Пхёнчхане Алябьев занял 11-е место в скоростном спуске, 15-е - в гигантском слаломе и 19-е - в супергиганте. В суперкомибнации россиянин не сумел финишировать. Он является бронзовым призером Паралимпиады в Сочи в слаломе.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 34 медали (12-14-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.