Японка Осака стала соперницей Касаткиной по финалу турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 17 марта. Японка Наоми Осака одержала победу над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 20-летней японской спортсменки.

В финале она встретится с 20-летней россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной на турнире под 20-м номером. Ранее Касаткина в полуфинале обыграла американку Винус Уильямс (8) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Турнир в Индиан-Уэллсе входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Обе спортсменки впервые в карьере вышли в финал таких соревнований.

Финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе будет сыгран в воскресенье.