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Женская сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Спорт
17 марта, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Серебро завоевала команда Германии, бронза у итальянок

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Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер

© EPA/KIMMO BRANDT

ТАСС, 17 марта. Французские биатлонистки Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон завоевали золото в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды, потратив шесть дополнительных патронов. Серебро завоевала команда Германии, проигравшая победительницам 14,4 секунды при семи дополнительных патронах, бронза у итальянок (+33,2; 8 патронов).

Российские биатлонистки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место (+2.39,3; один штрафной круг и девять патронов).

Женская сборная России не может попасть на подиум в эстафетах на протяжении 11 гонок подряд, что является антирекордом. Последний раз россиянки заняли призовое место в эстафете 24 января 2016 года в рамках этапа Кубка мира в итальянском Антхольце (бронза). 

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.

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