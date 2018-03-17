Конькобежка Голикова: фальстарт в первом забеге на 500 м на этапе КМ сбил с настроя

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российскую конькобежку Ангелину Голикову сбил с настроя фальстарт в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Минске, произошедший по вине болельщиков. Об этом она заявила журналистам.

Голикова стартовала вместе с соотечественницей Ольгой Фаткулиной. Фальстарт произошел после того, как с трибун раздался звук, аналогичный стартовому сигналу судьи. Вторая попытка спортсменок была чистой, и по ее итогам Голикова стала третьей с результатом 38,40 секунды, Фаткулина заняла четвертое место (38,45).

"Перед забегом услышала свист такой же тональности, как и судейский. А если люди и дальше будут приходить и свистеть, стрелять как судья? Что нам делать? Эта ситуация сбила с настроя, потому что была боязнь второго фальстарта", - заявила Голикова.

Лучшее время у чешки Каролины Эрбановой (38,28), второй стала представительница Австрии Ванесса Херцог (38,29). Второй забег на дистанции 500 метров пройдет в воскресенье.

Этап Кубка мира в Минске завершится 18 марта.