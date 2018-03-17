Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конькобежка Голикова: фальстарт в первом забеге на 500 м на этапе КМ сбил с настроя

Спорт
17 марта, 16:27 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, марта. /ТАСС

Фальстарт произошел после того, как с трибун раздался звук, аналогичный стартовому сигналу судьи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ангелина Голикова

Ангелина Голикова

© AP/Michael Sohn

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российскую конькобежку Ангелину Голикову сбил с настроя фальстарт в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Минске, произошедший по вине болельщиков. Об этом она заявила журналистам.

Смотрите также

Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Минске

Конькобежка Голикова стала второй в первом забеге на 500 м на спринтерском ЧМ

Голикова и Фаткулина стартуют на ЧМ по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Голикова стартовала вместе с соотечественницей Ольгой Фаткулиной. Фальстарт произошел после того, как с трибун раздался звук, аналогичный стартовому сигналу судьи. Вторая попытка спортсменок была чистой, и по ее итогам Голикова стала третьей с результатом 38,40 секунды, Фаткулина заняла четвертое место (38,45).

"Перед забегом услышала свист такой же тональности, как и судейский. А если люди и дальше будут приходить и свистеть, стрелять как судья? Что нам делать? Эта ситуация сбила с настроя, потому что была боязнь второго фальстарта", - заявила Голикова.

Лучшее время у чешки Каролины Эрбановой (38,28), второй стала представительница Австрии Ванесса Херцог (38,29). Второй забег на дистанции 500 метров пройдет в воскресенье.

Этап Кубка мира в Минске завершится 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?