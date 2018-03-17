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Колосков: ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ

Спорт
17 марта, 17:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года

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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков

© ИТАР-ТАСС/Василий Смирнов

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить использовать четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф чемпионата мира - 2018 является гуманным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

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Накануне ФИФА официально утвердила данное решение на совете организации в Боготе.

"Это решение вытекает из логики ценностей футбола. Первая заключается в том, чтобы сохранить динамику игры - появление на поле еще одного свежего футболиста этому способствует. Вторая - в том, чтобы уберечь игроков от травм. Дополнительные 30 минут на поле в напряженном графике чемпионата мира могут негативно сказаться на здоровье футболиста", - сказал Колосков.

"Поэтому это гуманное и нужное решение", - добавил собеседник ТАСС.

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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