Дзюдоист Мудранов доволен бронзой "Большого шлема" с учетом перерыва в выступлениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по дзюдо россиянин Беслан Мудранов доволен бронзовой медалью турнира серии "Большой шлем" в весовой категории до 60 кг с учетом двухлетнего перерыва в соревнованиях. Об этом он сообщил в субботу журналистам.

Первым в весовой категории до 60 кг стал казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, серебро у россиянина Ислама Яшуева, еще одна бронза - у японца Юмы Осимы.

"Честно говоря, я очень сильно устал, но понимал, что и мой соперник тоже сильно устал, я это чувствовал. У себя дома выступая, просто не имел права отдавать [схватку]. К сожалению, я не смог показать ту борьбу, которую хотел, но с таким большим перерывом, а я не боролся два года, нигде не выступал, думаю, что это почти нормально. Хотелось бы, чтобы отборолся получше, чтобы выиграл золото, все было реально, но с таким перерывом я доволен бронзой", - сказал Мудранов.

Дзюдоист также заявил, что испытал боль после схватки. "Я в схватке ничего не чувствовал, но после поединка у меня желудок разрывало, очень сильно болело. Сейчас пошел к врачу, выпил таблетку, вроде бы отошло", - сказал Мудранов.

Турнир серии "Большой шлем" проходит в Екатеринбурге 17-18 марта. На турнире 320 спортсменов из 34 стран мира разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 спортсменов.