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Дзюдоистка Кузютина завоевала золото на турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге

Спорт
17 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В финальном поединке россиянка одержала победу над Эрикой Мирандой из Бразилии

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Наталья Кузютина

Наталья Кузютина

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на турнире серии "Большой шлем" в Екатеринбурге.

В финальном поединке россиянка одержала победу над Эрикой Мирандой из Бразилии. Бронзовые медали у бразильянки Джессики Перейры и японки Рины Тацукавы.

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Россиянин Якуб Шамилов завоевал серебро в категории до 66 кг, в финале уступив японцу Абэ Хифуми. Бронзовую медаль в этой же категории получили россиянин Абдула Абдужалилов и белорус Дмитрий Миньков.

Еще одну серебряную медаль завоевал россияне Ислам Яшуев, проигравший в финальном поединке категории до 60 кг казахстанцу Елдосу Сметову. Бронза досталась россиянину Беслану Мудранову и японцу Юме Осиме.

У женщин в весе до 48 кг победила японка Хироми Эндо, на втором месте аргентинка Паула Парето, на третьем - Наранцецег из Монголии и немка Катарина Менц. В весе до 57 кг первенствовала Телма Монтейру из Португалии, серебро у Чэнь Лин Льен (Тайвань), бронза - у Сумии Доржсурен из Монголии и японки Момо Тамаоки.

Позднее в субботу пройдут поединки в категории до 73 кг у мужчин и в весах до 57 и 63 кг у женщин. Во второй день состязаний, 18 марта, будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг - у дзюдоисток.

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