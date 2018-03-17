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Конькобежка Фаткулина намерена взять паузу в карьере после сезона

Спорт
17 марта, 17:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, марта. /ТАСС

Недопущенная на Олимпиаду-2018 российская спортсменка ранее заявляла о том, что может завершить карьеру

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2014 по конькобежному спорту россиянка Ольга Фаткулина намерена сделать паузу в карьере после завершения текущего сезона. Об этом она заявила журналистам.

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Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Фаткулину на Олимпиаду в Пхёнчхане. В декабре 2017 года Фаткулина заявила о том, что может завершить карьеру после текущего сезона.

"Мое настроение не изменилось. Хочется закончить сезон на мажорной ноте, чтобы не заканчивать на негативе и недовольстве и сказать всем спасибо, предполагаю сделать это после сезона. Я не говорю с уверенность в сто процентов, что все, но я просто устала, и вообще непонятно, что будет дальше со мной, командой. То, что есть у меня сейчас, мне не нравится, а идти по этим тропам неинтересно", - заявила Фаткулина.

"Могу сказать так - я готова сделать паузу в карьере. Раньше я получала кайф от тренировок, от коллектива, я чувствовала, как расту, а сейчас стою на одном месте, и ничего не меняется. Сейчас я готова к переменам", - добавила она.

МОК 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Александра Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. В феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на это решение, но в марте вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, включая Фаткулину и Румянцева, на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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