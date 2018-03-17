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Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

Спорт
17 марта, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье - норвежец Йоханнес Бё

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 17 марта. Француз Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 31,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял итальянец Лукас Хофер (+18,1; 1 промах), третье - норвежец Йоханнес Бё (+32,5; 4 промаха).

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место (+42,7; 0), Антон Шипулин - седьмое (+53,3; 1).

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.

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