"Уфа" обыграла "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. "Уфа" на выезде со счетом 1:0 одержала победу над "Краснодаром" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Гол на 72-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Пауревич.

Это поражение стало для краснодарского клуба первым в шести последних матчах чемпионата. Из-за дисквалификации игру пропустил уругвайский полузащитник хозяев Маурисио Перейра. Последний раз "Уфа" побеждала на выезде 15 июля 2017 года, обыграв со счетом 1:0 "Тосно".

В турнирной таблице "Уфа" поднялась на шестое место, набрав 34 очка, "Краснодар" с 40 очками идет четвертым.

В следующем туре "Уфа" 1 апреля примет санкт- петербургский "Зенит", "Краснодар" в тот же день дома сыграет с махачкалинским "Анжи".

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