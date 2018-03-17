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Российский конькобежец Румянцев стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 5000 м

Спорт
17 марта, 19:42 UTC+3 МИНСК

Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен, третьим стал голландец Марсел Боскер

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Александр Румянцев

Александр Румянцев

© Алексей Филиппов/ТАСС

МИНСК, 17 марта. Россиянин Александр Румянцев занял второе место на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске.

Спортсмен показал результат 6 минут 23,81 секунды. Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.22,15), третьим стал голландец Марсел Боскер (6.24,12). Еще один россиянин Данила Семериков занял четвертое место (6.24,75).

В зачете Кубка мира на дистанции 5000 метров победу одержал канадец Тед-Ян Блумен, набравший 486 очков в шести забегах, второе место у Педерсена (445), третье - у голландца Свена Крамера (300).

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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