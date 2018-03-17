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Конькобежка Воронина призналась, что чувствует опустошение после Олимпиады в Пхёнчхане

Спорт
17 марта, 19:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, марта. /ТАСС

В субботу на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Минске россиянка стала пятой на дистанции 3000 метров

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Наталья Воронина

Наталья Воронина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина чувствует эмоциональное опустошение после Олимпийских игр в Пхёнчхане, где она смогла завоевать бронзовую награду на дистанции 5000 метров. Об этом она рассказала журналистам.

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На Олимпиаде в Южной Корее выступили лишь трое российских конькобежцев, помимо Ворониной, это Сергей Трофимов и Ангелина Голикова. В субботу на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Минске Воронина стала пятой на дистанции 3000 метров с результатом 4 минуты 13,23 секунды, а по итогам сезона стала третьей в общем зачете на этой дистанции.

"Главное, было удержаться в итоговой тройке сезона. Довольна третьим местом, это и хорошо. Конечно, сегодня не совсем хороший результат, но я уже бежала из последних сил, выжимая из себя все остатки. Приехала домой после Олимпиады, какие-то эмоции на льду были еще дня два, тренировалось прилично, а потом наступило опустошение, силы меня куда-то покинули, желание пропало. Видимо, все эмоции у меня остались на Олимпиаде", - сказала Воронина.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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