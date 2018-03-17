Конькобежец Юсков заявил, что этап Кубка мира в Минске дается ему физически тяжело

МИНСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап Кубка мира в Минске дается российскому конькобежцу Денису Юскову физически тяжело. Об этом он заявил ТАСС.

В субботу в Минске стартовал заключительный в сезоне этап Кубка мира. На дистанции 1000 м Юсков показал восьмое время - 1 минута 10,32 секунды.

"Конечно, сегодняшнее выступление оцениваю плохо, но пока не могу понять, в чем дело. Было очень тяжело физически. Первый круг получился нормальным, а потом ноги быстро закислились, это очень странно. Совсем немного времени остается до завтрашнего дня, там будут мои профильные дистанции, думаю, получится лучше", - заявил Юсков.

Юсков, как и другие лидеры сборной России, не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане. "Мы готовились к Олимпийским играм, но внутренне, конечно, склонялись к тому, что нас могут не допустить. Получилось, что достаточно большой промежуток времени я провел без стартов. Планировали контрольный старт две недели назад в Германии, но я там немного приболел и дернул ногу", - рассказал конькобежец.

С 23 по 25 марта в подмосковной Коломне пройдут Всероссийские соревнования для неприглашенных на Олимпиаду конькобежцев. "Уже быстрее хочется закончить сезон и закончить на мажорной ноте, поэтому постараюсь сегодня провести работу над ошибками. В Коломне будут полегче соперники, хотя мотивация большая, даже повыше, чем здесь, в Минске", - заключил Юсков.