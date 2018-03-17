Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конькобежец Юсков заявил, что этап Кубка мира в Минске дается ему физически тяжело

Спорт
17 марта, 18:48 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На дистанции 1000 м россиянин показал восьмое время - 1 минута 10,32 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Юсков

Денис Юсков

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МИНСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап Кубка мира в Минске дается российскому конькобежцу Денису Юскову физически тяжело. Об этом он заявил ТАСС.

В субботу в Минске стартовал заключительный в сезоне этап Кубка мира. На дистанции 1000 м Юсков показал восьмое время - 1 минута 10,32 секунды.

Смотрите также

Конькобежка Воронина стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 3000 м

Конькобежка Фаткулина намерена взять паузу в карьере после сезона

Конькобежка Шихова выиграла зачет Кубка мира на дистанции 1000 м

Конькобежка Голикова: фальстарт в первом забеге на 500 м на этапе КМ сбил с настроя

"Конечно, сегодняшнее выступление оцениваю плохо, но пока не могу понять, в чем дело. Было очень тяжело физически. Первый круг получился нормальным, а потом ноги быстро закислились, это очень странно. Совсем немного времени остается до завтрашнего дня, там будут мои профильные дистанции, думаю, получится лучше", - заявил Юсков.

Юсков, как и другие лидеры сборной России, не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане. "Мы готовились к Олимпийским играм, но внутренне, конечно, склонялись к тому, что нас могут не допустить. Получилось, что достаточно большой промежуток времени я провел без стартов. Планировали контрольный старт две недели назад в Германии, но я там немного приболел и дернул ногу", - рассказал конькобежец.

С 23 по 25 марта в подмосковной Коломне пройдут Всероссийские соревнования для неприглашенных на Олимпиаду конькобежцев. "Уже быстрее хочется закончить сезон и закончить на мажорной ноте, поэтому постараюсь сегодня провести работу над ошибками. В Коломне будут полегче соперники, хотя мотивация большая, даже повыше, чем здесь, в Минске", - заключил Юсков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Глава Британского совета остается в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?