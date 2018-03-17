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Футболист "Рубина" Камболов вызван в сборную России

Спорт
17 марта, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Российская команда 23 марта в Москве сыграет с бразильцами на стадионе "Лужники", а 27 марта проведет встречу в Санкт-Петербурге с французами

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Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции вместо Александра Кокорина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ранее нападающий санкт-петербургского "Зенита" в матче Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

Камболов за сборную России провел два матча. Дебют игрока в составе национальной команды состоялся 31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (0:0).

Кокорин в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 35 матчей в различных турнирах, отметившись 19 голами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной России он провел 48 матчей и забил 12 мячей.

Матч Россия - Бразилия пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с командой Франции состоится 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

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