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Россиянин Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

Спорт
18 марта, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Судья остановил поединок в четвертом раунде

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков

Российский боец смешанного стиля Александр Волков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутом победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне.

Судья остановил поединок в четвертом раунде.

Вердум потерпел восьмое поражение в ММА, на его счету 23 победы. 40-летний Вердум является бывшим чемпионом UFC, за свою карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Кейн Веласкес и других.

29-летний Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету теперь 30 побед и шесть поражений. Волков в 20-й раз в карьере завершил поединок нокаутом. Российский боец одержал четвертую победу подряд на турнирах UFC, ранее он победил Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве. 

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