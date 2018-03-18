Россиянин Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

ТАСС, 18 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутом победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне.

Судья остановил поединок в четвертом раунде.

Вердум потерпел восьмое поражение в ММА, на его счету 23 победы. 40-летний Вердум является бывшим чемпионом UFC, за свою карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Кейн Веласкес и других.

29-летний Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету теперь 30 побед и шесть поражений. Волков в 20-й раз в карьере завершил поединок нокаутом. Российский боец одержал четвертую победу подряд на турнирах UFC, ранее он победил Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве.

Wow!! We have a new heavyweight contender in @AlexDragoVolkov at #UFCLondon pic.twitter.com/ifv2r1eOq2 — UFC Europe (@UFCEurope) 17 марта 2018 г.