Презентация официального мяча ЧМ-2018 состоялась на Кубе

Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года © Виталий Невар/ТАСС

ГАВАНА, 18 марта. /ТАСС/. Презентация официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, состоялась в субботу в кубинской столице.

Торжественная церемония, организованная кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха совместно с посольством РФ на Кубе, проходила на знаменитой гаванской набережной Малекон. На ней присутствовали известные кубинские спортсмены, представители власти, члены дипкорпуса и сотни любителей футбола.

Первым жителем Кубы, удостоившимся чести взять в руки мяч ЧМ-2018, стал заслуженный кубинский футболист Эрик Эрнандес - мировой рекордсмен в чеканке мяча головой. Под восторженные аплодисменты публики он продемонстрировал несколько своих фирменных трюков. В прошлом году спортсмен установил новый мировой рекорд обращения с мячом, в положении сидя он не давал ему упасть в течение 43 минут 5 секунд, чеканя исключительно головой.

"Это самый качественный мяч из всех, что мне приходилось держать. Он состоит из шести панелей, соединенных бесшовным способом, что придает ему отличный контроль", - отметил Эрнандес.

Рядом со сценой, где проходила презентация, была развернута небольшая фотовыставка, посвященная российским городам и стадионам, которые примут матчи мирового первенства. Гигантская копия официального мяча турнира будет стоять на Малеконе до окончания чемпионата.

Главный мяч турнира

Официальный мяч чемпионата, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18. Он имеет белое основание и украшен черно-серой пиксельной графикой. На мяче размещены логотипы ЧМ-2018, выполненные в золотистом цвете. Его дизайн напоминает оформление легендарного мяча Telstar, созданного для чемпионата мира по футболу 1970 года, который проходил в Мексике.

Название первого Telstar - сокращение словосочетания television star, что в переводе с английского языка означает "звезда экрана". Впервые белый мяч был украшен черными вставками для того, чтобы его было лучше видно на экране черно-белых телевизоров. С тех пор этот узор стал классическим, навсегда войдя в историю футбола.

В Москве официальный мяч ЧМ-2018 был представлен 9 ноября прошлого года. В торжественной церемонии приняли участие такие звезды мирового футбола, как нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского "Милана" и сборной Бразилии Кака.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.