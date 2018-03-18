Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина выступит на Кубке страны в Сочи

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской команды России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина, имеющая в своем активе четыре золотые награды чемпионатов мира, примет участие в Кубке страны, который стартует 22 марта в Сочи. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской национальной команды Николай Колесников.

Кубок России пройдет с 22 по 28 марта. Примерно в эти сроки (с 26 марта по 1 апреля) в Румынии состоится чемпионат Европы, который российские тяжелоатлеты вынуждены пропустить из-за годичной дисквалификации за прошлые допинговые нарушения. Срок наказания истечет во второй половине октября.

"Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты, - сказал Колесников. - Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина". Каширина является семикратной чемпионкой Европы.

Женская сборная России завоевала на ЧЕ-2017 в Сплите семь медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая, заняв первое место в общекомандном зачете. Победительницами первенства Европы стали Наталья Хлесткина (весовая категория до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Серебряные медали выиграли Татьяна Алеева (до 63 кг) и Мария Вострикова (до 75 кг). С бронзой вернулась домой чемпионка мира и Европы 2013 года Тима Туриева (до 63 кг).

"Из медалисток последнего европейского первенства не выступят на Кубке России только Хлесткина, которая сейчас испытывает небольшие проблемы со здоровьем, и Вострикова, которая не приедет в Сочи из-за болезни ребенка, - продолжил главный тренер. - Все остальные готовы к соревнованиям".

27-летняя Каширина также является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.