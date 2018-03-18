Российские регбисты разгромили команду Германии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 18 марта. Мужская сборная России по регби победила команду Германии со счетом 57:3 в заключительном пятом матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Кельне.

Россияне, одержав две победы в пяти матчах, заняли в турнирной таблице четвертое место. Немцы с пятью поражениями стали шестыми.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходил в разных городах, принимали участие шесть сборных: команды Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды провели круговой турнир, по результатам которого определился победитель (сборная Грузии - пять побед). Грузины также получили прямую путевку на Кубок мира 2019 года.