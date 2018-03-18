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Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте

Спорт
18 марта, 17:24 дата обновления: 18 марта, 17:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, марта. /ТАСС

На заключительном этапе Кубка мира в Минске россиянки стали первыми

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© EPA/JERRY LAMPEN

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Женская сборная России заняла первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту в командном спринте.

На заключительном этапе Кубка мира в Минске россиянки стали первыми, показав результат 1 минута 28,24 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (1.28,57), третье время показали норвежки (1.28,65).

В зачете командных спринтов российские конькобежки набрали 350 очков, второе место у норвежек (344), третье - у голландок (230).

Мужская российская команда в этой же дисциплине заняла в Минске третье место (1.22,54), проиграв норвежцам (1.20,89) и полякам (1.22,11). В общем зачете россияне стали вторыми (314 очков), уступив норвежцам (370). Третье место у канадцев (300).

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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