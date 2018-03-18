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Россиянин Антропов претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона

Спорт
18 марта, 20:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Антропов первый раз был избран вице-президентом BEC в 2013 году, а спустя три года его переизбрали еще на два года

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МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов примет участие в выборах на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона (BEC), которые состоятся 14 апреля в хорватском Дубровнике. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе НФБР Александр Багдатьев.

Антропов первый раз был избран вице-президентом BEC в 2013 году, а спустя три года его переизбрали еще на два года.

"Председатель правления нашей федерации Андрей Антропов будет вновь претендовать на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона", - отметил Багдатьев.

Кандидатуру Антропова на выборы вице-президента ВЕС на период с 2018 по 2020 год выдвинула Национальная федерация бадминтона России. Выборы на этот пост не будут безальтернативными. Национальные федерации Швейцарии, Австрии и Италии предложили на эту должность португальца Жоао Матоса, а Федерация бадминтона Турции - своего представителя Мурата Езмекика.

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