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Клуб "Тампа-Бэй" обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ

Спорт
19 марта, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В 72 матчах регулярного чемпионата клуб набрал 102 очка

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Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй"

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй"

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 19 марта. Клуб "Тампа-Бэй" гарантировал себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона. Об этом стало известно после поражения "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата с "Анахаймом".

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"Нью-Джерси" проиграл на выезде со счетом 2:4 и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка после 72 матчей. Ранее "Тампа" дома обыграла "Эдмонтон" (3:1), набрав 102 очка в 72 встречах. Таким образом, "Тампа" не опустится ниже восьмого места, гарантировав себе участие в плей-офф за десять матчей до конца регулярного чемпионата.

"Тампа-Бэй" стал вторым клубом, досрочно обеспечившим себе участие в Кубке Стэнли 2018 года. Ранее место в плей- офф забронировал прошлогодний финалист Кубка Стэнли от Западной конференции "Нэшвилл", набравший 104 очка в 71 матче.

В основном составе "Тампы" выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев. В следующем матче в ночь на среду "Тампа-Бэй" дома встретится с "Торонто".

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