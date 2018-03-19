Кравцов положительно оценил выступление российских конькобежцев на этапе КМ в Минске

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов положительно оценил выступление российских спортсменов на последнем в сезоне этапе Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье в Минске завершился заключительный в сезоне этап Кубка мира. По итогам всех этапов соревнований россиянка Екатерина Шихова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров, Денис Юсков добился аналогичного результата на дистанции 1500 метров. Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 метров, Шихова и Наталья Воронина стали третьими на дистанциях 1500 и 3000 м соответственно.

"В целом наши спортсмены выступили очень хорошо. Хотелось бы отметить, что Екатерина Шихова смогла выиграть генеральную классификацию на 1000 м и попасть в призеры на 1500 метров, у нее был непростой олимпийский цикл, в конце которого она вышла на хороший уровень. Денис Юсков подтвердил звание сильнейшего, сумев стать лучшим на 1500 метров, хотя он и уступил норвежцу Педерсену на заключительном этапе Кубка мира", - сказал Кравцов.

"Хорошо сложился сезон для Ангелины Голиковой, ей удалось войти в число призеров на 500 метров, - продолжил собеседник ТАСС. - Также очень хорошо выступила Наталья Воронина, которая оказалась на пьедестале на 3000 м. Александр Румянцев показал качественный бег на 500 метров, став вторым. В целом все было очень позитивно для нас".

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил большую часть российских конькобежцев на Олимпиаду-2018. МОК выдал приглашения на Игры в Пхёнчхане только троим российским конькобежцам - Сергею Трофимову, Ангелине Голиковой и Наталье Ворониной.

"Несмотря на то, что все наши сильнейшие конькобежцы не были допущены до Олимпийских игр и были вынуждены провести порядка двух месяцев без соревновательной практики, у них хватило сил на неплохое выступление в конце сезона", - заключил Кравцов.