Лукин: глава МПК Парсонс был потрясен железной волей российских паралимпийцев на Играх

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс потрясен железной волей и характером российских паралимпийцев, которые показали выдающиеся результаты на Играх в Пхёнчхане, несмотря на выступление в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Самолет из Южной Кореи с российскими паралимпийцами и членами делегации приземлился в понедельник в московском аэропорту Шереметьево. Россияне в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в медальном зачете.

"Так сложилось, что не смогли принять участие всеми силами, но те, что участвовали, работали вдвойне и втройне, показали великолепный результат. Наши лыжницы, которые начинали соревнования 8 марта, выступали за себя и за того парня", - сказал Лукин.

"Самое главное, что в течение соревнований к нам не было никаких замечаний. Даже Эндрю Парсонс сказал, что он потрясен железной волей и характером наших спортсменов. Очень хорошо, что выступили таким образом. Это создает предпосылки для того, чтобы мы всегда остались в элите паралимпийского спорта", - добавил он.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Первое место в медальном зачете завоевала сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 наград (13-15-8). Третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступали на Играх-2018 под флагом Международного паралимпийского комитета. Общая численность российской делегации составила 75 человек.