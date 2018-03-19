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СМИ: тренер Карпин может стать спортивным директором испанского "Реал Сосьедада"

Спорт
19 марта, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Двумя другими кандидатами на этот пост называются главный тренер молодежного состава английского клуба "Лутон" Иньиго Идьякес и спортивный директор испанского "Эйбара" Фран Гарагарса

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин является кандидатом на пост спортивного директора испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад". Об этом сообщает портал Elgoldigital.

Двумя другими кандидатами на этот пост называются главный тренер молодежного состава английского клуба "Лутон" Иньиго Идьякес и спортивный директор испанского "Эйбара" Фран Гарагарса.

Карпин тренировал московский "Спартак" (2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). В декабре 2017 года он стал главным тренером "Ростова". Также Карпин был спортивным директором "Спартака" с 2008 по 2014 год.

В качестве игрока Карпин выступал за "Реал Сосьедад" в 1994-1996 и 2002-2005 годах.

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