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Лучший снайпер АХЛ Зыков вызван в "Каролину"

Спорт
20 марта, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 61 матч за фарм-клуб "Каролины" "Шарлотт Чекерс", в которых забросил 32 шайбы и сделал 20 результативных передач

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ТАСС, 20 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" вызвал нападающего Валентина Зыкова из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Зыков провел 61 матч за фарм-клуб "Каролины" "Шарлотт Чекерс", в которых забросил 32 шайбы и сделал 20 результативных передач. Зыков возглавляет снайперскую гонку АХЛ, также он принимал участие в матче звезд АХЛ, где сделал пять результативных передач.

Зыков был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2013 года и обменян в "Каролину" в 2016 году. Он провел два матча в НХЛ, забросив одну шайбу.

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