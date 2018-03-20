Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Германии по футболу представила гостевую форму на ЧМ-2018

Спорт
20 марта, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Форма выполнена в бирюзовых оттенках, на ней изображены логотипы Немецкого футбольного союза, чемпионата мира и технического спонсора

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тони Кроос

Тони Кроос

© Пресс-служба Adidas

ТАСС, 20 марта. Сборная Германии представила гостевую форму, в которой будет выступать на чемпионате мира по футболу в России. Фотографии игроков национальной команды в новой форме опубликованы в Twitter Немецкого футбольного союза.

Форма выполнена в бирюзовых оттенках, на ней изображены логотипы Немецкого футбольного союза, чемпионата мира и технического спонсора сборной Adidas. Комплект доступен для покупки в интернет-магазине технического спонсора.

В рамках подготовки к чемпионату мира в марте сборная Германии проведет два товарищеских матча. 23 марта команда Германии сыграет с испанцами, 27 марта - с бразильцами.

Сборная Германии на чемпионате мира выступит в группе F, где сыграет с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов