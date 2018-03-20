Сборная Германии по футболу представила гостевую форму на ЧМ-2018

ТАСС, 20 марта. Сборная Германии представила гостевую форму, в которой будет выступать на чемпионате мира по футболу в России. Фотографии игроков национальной команды в новой форме опубликованы в Twitter Немецкого футбольного союза.

Форма выполнена в бирюзовых оттенках, на ней изображены логотипы Немецкого футбольного союза, чемпионата мира и технического спонсора сборной Adidas. Комплект доступен для покупки в интернет-магазине технического спонсора.

Going to the @FIFAWorldCup in style Introducing the new #DieMannschaft away shirt from @adidasfootball



Available at https://t.co/VavD76bJNf and in the DFB fan shop https://t.co/1e5MssTAIL pic.twitter.com/va3UNRo2nH — Germany (@DFB_Team_EN) 20 марта 2018 г.

В рамках подготовки к чемпионату мира в марте сборная Германии проведет два товарищеских матча. 23 марта команда Германии сыграет с испанцами, 27 марта - с бразильцами.

Сборная Германии на чемпионате мира выступит в группе F, где сыграет с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.