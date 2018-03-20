Дубровский хочет продолжить работу на посту главы федерации прыжков на лыжах с трамплина

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский © Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский планирует принять участие в выборах главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.

"Планирую продолжить работу на своем посту и выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Думаю, что буду подавать заявку", - сказал Дубровский.

Дата отчетно-выборной конференции, на которой будет избран президент федерации, пока неизвестна. "Совет федерации, который определит дату отчетно-выборной конференции, пройдет 31 марта", - сообщил Дубровский.

Дубровский является президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с 2014 года.