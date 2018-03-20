Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Создание инфраструктуры к ЧМ-2018 в Калининграде завершится к 1 июня

Спорт
20 марта, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, тренировочные поля для команд чемпионата в регионе уже частично готовы, работы на них будут завершены в конце апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Создание объектов инфраструктуры в Калининграде к первому в истории России чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года, завершится не позднее 31 мая. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы ориентируемся на то, что у нас все объекты инфраструктуры будут завершены к 31 мая… Это и взлетно- посадочная полоса, и здание аэропорта, и дороги, и различные форматы благоустройства территории", - сказал он в кулуарах научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы".

Смотрите также

Количество мест на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде не будет уменьшено после турнира

В Калининграде на время ЧМ запустят шаттлы для болельщиков

Тестовый матч на стадионе "Калининград" между ФК "Балтика" и "Шальке" перенесен

По словам губернатора, тренировочные поля для команд чемпионата в регионе уже частично готовы, работы на них будут завершены в конце апреля.

"Мы уже успели сделать погранпереходы и дороги до Калининграда, в основном от границы с Польшей, потому что оттуда будет приезжать большая часть иностранных болельщиков. Это часть Северного обхода - Берлинский мост и, собственно говоря, сам Северный обход, вплоть до примыкания к Приморскому кольцу - это в том числе и въезд из аэропорта, и из южной части - это те вещи, которые мы сейчас уже либо закончили, либо уже делаем", - пояснил Алиханов.

Он также отметил, что в высокой степени готовности находятся 17 дорог. "Сейчас у нас будут тестовые матчи - два в апреле и один в мае, и мы уверены, что у нас уже в нижних слоях асфальта будет готова вся дорожная сеть, и до конца мая она будет полностью завершена и готова к приему гостей", - сказал губернатор.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). Первые тестовые матчи на калининградском стадионе чемпионата запланированы на апрель май.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов