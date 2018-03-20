Футболист Камболов получил травму бедра на тренировке сборной России

ТАСС, 20 марта. У защитника казанского "Рубина" и сборной России по футболу Руслана Камболова диагностирован спазм мышц бедра. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Во вторник Камболов из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть тренировку. "В настоящее время ведется динамическое наблюдение", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Камболов был вызван в сборную после травмы нападающего Александра Кокорина, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведётся динамическое наблюдение. pic.twitter.com/Xh1yALQsr5 — Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.