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Футболист Камболов получил травму бедра на тренировке сборной России

Спорт
20 марта, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Из-за повреждения защитник был вынужден досрочно покинуть тренировочное занятие

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Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 марта. У защитника казанского "Рубина" и сборной России по футболу Руслана Камболова диагностирован спазм мышц бедра. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Во вторник Камболов из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть тренировку. "В настоящее время ведется динамическое наблюдение", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Камболов был вызван в сборную после травмы нападающего Александра Кокорина, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

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