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Милан и Турин могут подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Спорт
21 марта, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Власти этих итальянских городов обсуждают с олимпийским комитетом возможность проведения Игр

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ТАСС, 21 марта. Власти итальянских Турина и Милана обсуждают с национальным олимпийским комитетом Италии возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мне кажется, у Милана есть все необходимое [для проведения Игр], но мы не будем предпринимать никаких шагов без одобрения правительства", - сказал мэр Милана Джузеппе Сала в ходе встречи с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

"МОК высоко оценивает растущий интерес к спорту и Олимпийским играм в Италии", - в свою очередь, заявил Малаго.

Ранее сообщалось, что на зимние Игры будет претендовать итальянская область Венето, в которую входит город Кортина-д'Ампеццо, где прошла зимняя Олимпиада 1956 года. Турин принимал зимние Игры 2006 года.

Заявки на проведение Олимпиады-2026 можно подавать до 31 марта, но окончательный срок приема могут перенести на более позднюю дату. Место проведения Игр будет определено на сессии МОК в Милане летом 2019 года.

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