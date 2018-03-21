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Форвард "Коламбуса" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
21 марта, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Российский нападающий сделал хет-трик в матче с "Рейнджерс"

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Артемий Панарин (справа)

Артемий Панарин (справа)

© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 21 марта. Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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26-летний Панарин в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3) оформил второй хет-трик в карьере. Он провел на льду 16 минут 9 секунд, записав на свой счет также результативную передачу. Форвард был признан первой звездой встречи.

Второй звездой дня стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, забросивший две шайбы в победном матче с "Лос-Анджелесом" (2:1). Третьей звездой дня признан форвард "Детройта" Дилан Ларкин, в активе которого три очка (две шайбы + передача) в матче с "Филадельфией" (4:5).

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, до 2017 года играл за "Чикаго", в составе которого дважды выходил в плей-офф (оба раза - вылет в первом раунде от "Нэшвилла" и "Сент-Луиса" соответственно). Летом прошлого года руководство "Чикаго" приняло решение обменять российского форварда в "Коламбус". В текущем сезоне он провел за клуб 74 матчей, в которых набрал 68 очка (25 шайб + 43 передачи).

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