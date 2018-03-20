Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Панарина помог "Коламбусу" одержать восьмую победу подряд в НХЛ

Спорт
20 марта, 5:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

"Коламбус" в овертайме обыграл "Бостон" со счетом 5:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 20 марта. "Коламбус" в овертайме победил "Бостон" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Райан Донато (26-я минута), Брэд Маршанд (28), Райли Нэш (37) и Давид Крейчи (52). У победителей отличились Бун Дженнер (5), Сонни Милано (37), Томас Ванек (46), Артемий Панарин (52) и Кэм Аткинсон (63).

Смотрите также

Защитник "Сент-Луиса" Пьетранджело признан первой звездой недели в НХЛ

Клуб "Тампа-Бэй" обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ

Две шайбы Кучерова принесли победу "Тампе" в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

Панарин провел на льду 19 минут 58 секунд, нанеся два броска и сделав один силовой прием. На его счету 64 (22+42) очка в 73 матчах сезона. Российские голкиперы Сергей Бобровский ("Коламбус") и Антон Худобин ("Бостон") остались в числе запасных.

21-летний американский форвард "Бостона" Донато в своем первом матче в НХЛ забросил шайбу и сделал две результативные передачи, он был признан первой звездой встречи. Донато, который был выбран "Бостоном" на драфте-2014, подписал двухлетний контракт лишь в понедельник. Он стал лучшим снайпером олимпийского турнира в Пхёнчхане наряду с россиянами Кириллом Капризовым и Ильей Ковальчуком.

"Коламбус" одержал восьмую победу подряд, в турнирной таблице Восточной конференции клуб с 85 очками занимает седьмое место, "Бостон" (99) - второе.

"Нэшвилл" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 4:0. "Монреаль" дома проиграл "Флориде" - 0:2, российские форварды Никита Щербак ("Монреаль") и Евгений Дадонов ("Флорида") результативными действиями не отметились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля
4
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
5
Паралимпиада в Пхёнчхане в цифрах и фактах. Досье
6
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
7
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов