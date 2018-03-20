Гол Панарина помог "Коламбусу" одержать восьмую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 20 марта. "Коламбус" в овертайме победил "Бостон" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Райан Донато (26-я минута), Брэд Маршанд (28), Райли Нэш (37) и Давид Крейчи (52). У победителей отличились Бун Дженнер (5), Сонни Милано (37), Томас Ванек (46), Артемий Панарин (52) и Кэм Аткинсон (63).

Панарин провел на льду 19 минут 58 секунд, нанеся два броска и сделав один силовой прием. На его счету 64 (22+42) очка в 73 матчах сезона. Российские голкиперы Сергей Бобровский ("Коламбус") и Антон Худобин ("Бостон") остались в числе запасных.

21-летний американский форвард "Бостона" Донато в своем первом матче в НХЛ забросил шайбу и сделал две результативные передачи, он был признан первой звездой встречи. Донато, который был выбран "Бостоном" на драфте-2014, подписал двухлетний контракт лишь в понедельник. Он стал лучшим снайпером олимпийского турнира в Пхёнчхане наряду с россиянами Кириллом Капризовым и Ильей Ковальчуком.

"Коламбус" одержал восьмую победу подряд, в турнирной таблице Восточной конференции клуб с 85 очками занимает седьмое место, "Бостон" (99) - второе.

"Нэшвилл" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 4:0. "Монреаль" дома проиграл "Флориде" - 0:2, российские форварды Никита Щербак ("Монреаль") и Евгений Дадонов ("Флорида") результативными действиями не отметились.