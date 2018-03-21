Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две тысячи туристов из Бельгии приедут в Калининград на ЧМ-2018 по футболу

Спорт
21 марта, 9:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения матчей ЧМ в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Две тысячи туристов из Бельгии планируют приехать в Калининград в период игр чемпионата мира по футболу. Об этом, по сообщению пресс-службы областного правительства, заявил во вторник на встрече с региональными властями в Калининграде чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан Артур Режибо.

"По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов", - сказал Режибо, заметив, что их интересует матч команды их страны с английской сборной 28 июня.

"Наши болельщики обязательно захотят посетить этот матч, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону", - отметил посол.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов. Наибольший наплыв - до 45 тыс. человек - ожидается на матч Англия - Бельгия, а также на встречу Сербия - Швейцария (до 30 тыс.), сообщили в областном правительстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
7
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов