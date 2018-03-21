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Шарапова пропустила турнир WTA в Майами из-за проблем с легкими

Спорт
21 марта, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Один из болельщиков Шараповой в Twitter пожаловался, что россиянка нередко в последний момент снимается с турниров, когда ее болельщики уже купили билеты на соревнования

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 21 марта. Россиянка Мария Шарапова приняла решение пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами из-за проблем с легкими, которые у нее обнаружили перед соревнованиями. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Шарапова из-за травмы левого предплечья снялась с турнира в Майами, который начнется 19 марта и завершится 1 апреля. 8 марта Шарапова уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе, японка впоследствии стала победительницей соревнований.

Один из болельщиков Шараповой в Twitter пожаловался, что россиянка нередко в последний момент снимается с турниров, когда ее болельщики уже купили билеты на соревнования. "В 2015 году я купил билеты на Кубок Федераци и на самолет в Сочи, так как Шарапова была заявлена на матчи, но она снялась за два дня до начала. Сейчас я купил билеты своей подруге на игры Шараповой в Майами, но она вновь снялась. Многие фанаты Марии часто рискуют, покупают билеты (в том числе и на самолет), но Мария делает это снова и снова", - написал болельщик.

"Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, это обычная жизнь профессионального спортсмена и мы просто пытаемся справляться с ними. Это сообщение задело меня, оно написано моим настоящим болельщиком, - ответила Шарапова. - Я никогда не подписываюсь ни на что в течение всей карьеры, если я не готова полностью выкладываться".

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"В последние месяцы я испытывала боль в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала, что у меня образовался воздушный пузырь в легких, поэтому я не могу летать три недели по совету врачей. Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, ходить по пяти разным докторам в последний месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я могу честно сказать, что вы не правы", - добавила россиянка.

"Мне на самом деле жаль, что вы купили два билеты для друга, который хотел увидеть мою игру вживую. Но поймите, я с радостью обменяла все вышеперечисленное на то, чтобы сыграть перед вашим другом, - заявила Шарапова. - Я надеюсь, ваши друзья все равно воспользуются билетами и получат удовольствие от турнира. А я сделаю все, чтобы стать здоровой и готовой к тому, чтобы соревноваться".

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