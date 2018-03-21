Российский биатлонист Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени

ТАСС, 21 марта. Российский биатлонист Алексей Слепов не выступит на заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом сообщает пресс- служба Союза биатлонистов России.

"Алексей Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени. Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату России в Ханты-Мансийске", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Слепов, а также Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко вошли в состав сборной России на этап в Тюмени.

Соревнования пройдут с 22 по 25 марта, в программе соревнований - спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.