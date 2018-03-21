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Сорокин: готовность Самары к чемпионату мира 2018 года оценивается как высокая

Спорт
21 марта, 12:59 UTC+3 САМАРА САМАРА 21, марта. /ТАСС

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Готовность Самары в качестве города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года оценивается высоко. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион. В ближайшие дни инспекции еще предстоит посетить четыре стадиона - "Мордовия-Арена", "Нижний Новгород", "Волгоград-Арена" и стадион "Калининград".

"В целом готовность Самары оцениваем как высокую, здесь много новых гостиниц, город проходит благоустройство. Поэтому мы уверены, что болельщикам будет здесь комфортно", - отметил Сорокин.

"Стадион продолжает строиться, время его сдачи еще не наступило. Все делается, чтобы он был сдан в сроки и на нем можно было сыграть несколько тестовых игр. Мы уверены, что это будет сделано. Да, были задержки, мешает погода в подготовке поля, но мы уверены, что все будет готово вовремя", - рассказал гендиректор оргкомитета.

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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