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Пять стадионов ЧМ-2018 будут введены до конца марта, "Самара-Арена" - в апреле

Спорт
20 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В прошлом году были введены в эксплуатацию стадионы "Лужники", "Спартак", "Санкт-Петербург", "Казань-Арена" и "Фишт"

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"Самара-Арена"

"Самара-Арена"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пять стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года будут введены в эксплуатацию до конца марта, арена в Самаре - в апреле. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В прошлом году были введены в эксплуатацию стадионы "Лужники", "Спартак", "Санкт-Петербург", "Казань-Арена" и "Фишт". В этом году разрешение на эксплуатацию получили "Екатеринбург-Арена" и "Ростов-Арена".

"У нас чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах. В прошлом году пять стадионов введено в эксплуатацию, в этом году нужно ввести еще семь - шесть до конца марта, и последний в Самаре будет введен в апреле. Это сложнейшие объекты, стадионы все новые", - сказал Колобков.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.

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