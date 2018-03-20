Минспорт РФ окажет финансовую помощь регионам для эксплуатации стадионов ЧМ-2018

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ с 2019 года окажет финансовую помощь регионам страны, которые будут эксплуатировать стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федераций по социальной политике рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы вносим изменения в программу наследия: мы рассчитываем средства, регионам будет оказана финансовая помощь в эксплуатации этих арен. Стоимость содержания такого объекта от 200 миллионов в год, они могут загружаться не только футбольными матчами, но и другими мероприятиями. Главное, чтобы ими профессионально занимались регионы", - сказал Колобков.

"Международная федерация футбола очень положительно оценивает готовность стадионов и площадок, их требования достаточно сложные, сотрудники присутствуют на всех стадионах. До конца года будем эксплуатировать стадионы - наша организация "Спорт-Инжиниринг", а потом будет передача регионам", - отметил министр спорта.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.